Российские регионы начали получать вакцины от кори и дифтерии

Российские регионы начали получать вакцины на 2020 год в рамках национального календаря профилактических прививок. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на заявление холдинга «Нацимбио», который занимается поставками вакцин.

Уточняется, что поставки будут завершены до 27 апреля. В перечень наименований входят препараты для профилактики кори, паротита, туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка. Объем поставок вакцин рассчитан Министерством здравоохранения России.

Генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский отметил, что работа компании была организована таким образом, чтобы не прерывать поставки и обеспечить готовность регионов к плановой вакцинации. «Сегодня мы наблюдаем сильный негативный эффект от массового заболевания, этот случай демонстрирует высокую важность способности здравоохранения противостоять инфекциям, и здесь вакцинация играет главную роль», — объяснил он.

Загорский добавил, что компания также продолжит осуществлять первоочередные поставки, которые не позволяют допустить дефицита вакцин в некоторых регионах. Речь идет о Волгоградской и Кемеровской области, а также Красноярском крае, где создалась напряженная ситуация по наличию части вакцин. Препараты туда отгрузили в приоритетном порядке и раньше срока, предусмотренного госконтрактами для первого этапа поставок. Последующие этапы пройдут в штатном режиме.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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