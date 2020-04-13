Российский регион получил почти три миллиарда рублей на здравоохранение

Алтайский край получил почти три миллиарда рублей федеральных инвестиций на развитие здравоохранения. Об этом ТАСС сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Точная сумма инвестиций составила 2,8 миллиарда рублей. Попов уточнил, что средства пойдут на закупку медицинского оборудования для дооснащения больниц и поликлиник. «[Оборудование закупят для] онкологии, борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказания первичной медико-санитарной помощи, оказания помощи детям. Также это комплексная информатизация всех медицинских организаций Алтайского края», — добавил он.

По словам министра, плановые показатели для нацпроектов остались прежние.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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