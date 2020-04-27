Больницы Минобороны и регионов обеспечат на 100 миллионов рублей

Больницы российских регионов и Минобороны получат лекарства и медицинское оборудование на 100 миллионов рублей. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Текст его выступления опубликован на сайте правительства.

Глава кабинета министров заметил, что ситуация по числу заболевших и уровню оснащенности медучреждений отличается от региона к региону. «Но в каждом регионе без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов. Поэтому мы выделяем из резерва медикаменты, медицинское оборудование, все, что нужно, чтобы обустроить коечный фонд для приема больных», — добавил он.

Мишустин уточнил, что часть имущества из федерального резерва поступит в больницы особо нуждающихся субъектов, а часть — в министерство обороны для оснащения строящихся госпиталей.

За последние сутки в России зафиксировали 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство инфицированных зарегистрировали в Москве (2871), Московской области (638) и Нижегородской области (207). Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 87 147.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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