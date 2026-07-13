Мужчина попался на реабилитации нацизма в российском регионе

В Кабардино-Балкарии задержали мужчину за реабилитацию нацизма

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике задержали мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») УК РФ.

По данным следствия, 41-летний местный житель со своего мобильного телефона, являясь администратором канала в одной из социальных сетей, размещал публикации и комментарии, содержащие негативное отношение к празднованию Дня воинской славы России, связанному с защитой Отечества.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправные действия. Ведутся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что житель Карачаево-Черкесии попытался оправдать нацизм в соцсетях и попал под суд.