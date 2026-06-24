Житель Карачаево-Черкесии попытался оправдать нацизм в соцсетях и попал под суд

В Карачаево-Черкесии осудят мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Он обвиняется по статье 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная публично») УК РФ.
По данным следствия, в 2020 году мужчина разместил в открытых сообществах одной из социальных сетей комментарии, которые содержали одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран.
Собранная в ходе следствия доказательная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.
Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за комментарий про участников Великой Отечественной войны.