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Силовые структуры
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14:23, 24 июня 2026Силовые структуры

Житель Карачаево-Черкесии попытался оправдать нацизм в соцсетях и попал под суд

В Карачаево-Черкесии осудят мужчину за реабилитацию нацизма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Карачаево-Черкесии осудят мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная публично») УК РФ.

По данным следствия, в 2020 году мужчина разместил в открытых сообществах одной из социальных сетей комментарии, которые содержали одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран.

Собранная в ходе следствия доказательная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за комментарий про участников Великой Отечественной войны.

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