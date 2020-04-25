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Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручение по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В частности, он поручил Роспотребнадзору определить регионы страны, которые находятся в зоне риска распространения коронавируса. Кроме того, Минтруду, Минэкономразвитию, Роспотребнадзору и Минздраву поручено подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений с предпринимателей.

Премьер-министр также распорядился подготовить рекомендации о необходимости соблюдать меры предосторожности на майских праздниках. Исполнителями этого поручения назначены Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс и МВД России.

Минздрав России, кроме того, до 27 апреля должен подготовить критерии госпитализации лиц с коронавирусной инфекцией в зависимости от тяжести заболевания.

На 25 апреля в России COVID-19 выявили у 74,5 тысячи человек. За последние сутки число зараженных увеличилось на 5966. С начала пандемии умер 681 человек, выздоровели 6250 человек.

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