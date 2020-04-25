Мишустин утвердил список перепрофилируемых больниц в 28 регионах

Медицинская сестра в палате нового коронавирусного стационара на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко в Люблино

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил предварительный перечень медицинских организаций, которые будут перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства России.

В перечне упоминаются учреждения в 28 регионах, в том числе в Московской области, Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском крае, Чувашии и Приморье. Помимо больниц, находящихся в ведении федеральных властей, в него включены и частные клиники.

Минпромторгу России поручено обеспечить бесперебойную поставку средств индивидуальной защиты, расходных материалов, а также лекарственных препаратов. Кроме того, в распоряжении упомянута необходимость организовать снабжение медицинских организаций кислородом для лечения пациентов с COVID-19.

После перепрофилирования перечисленных в распоряжении больниц появятся дополнительные места, необходимые для госпитализации 4981 пациента.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,86 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 199,5 тысячи человек, 816 тысяч человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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