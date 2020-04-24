Собянин заявил о нехватке медиков в России

Свободных кадров в российской медицине нет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

В связи с нехваткой медиков Собянин распорядился подготовить поручения о направлении студентов-медиков 4-5 курсов на практику. Соответствующий приказ к понедельнику, 27 апреля, должны подготовить министерство здравоохранения и министерство образования России.

По мнению столичного градоначальника, направление студентов на практику даст им возможность увидеть настоящую медицину. «Они смотивированы, у них есть достаточно хорошие знания, они выбрали эту профессию, они еще раз посмотрят на практике что такое реальная медицина», — пояснил Собянин.

Также мэр Москвы заявил о необходимости пересмотреть объемы заданий, связанных с обеспечением средств индивидуальной защиты, оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим.

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