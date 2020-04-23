Власти заявили о перегруженной системе здравоохранения в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга заявили, что система здравоохранения города перегружена на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, передаетРИА Новости.

В сообщении сказано, что сложившаяся ситуация «беспрецедентна» и не предусмотрена никакими инструкциями. В пресс-службе добавили, что горожане могут помочь снизить нагрузку, если будут добросовестно соблюдать правила профилактики и самоизоляцию.

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Комитет по здравоохранению также добавил, что потребуется время для организации дополнительных мест для размещения пациентов с коронавирусом. На данный момент их принимают девять медучреждений, в которых есть 4013 коек.

21 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил введение в городе пропускного режима при ухудшении ситуации с коронавирусом. По его словам, власти разрабатывают несколько сценариев дальнейших действий. «Если мы будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями, если же этого не будет, тогда у нас будут сложности», — заявил он.

В Санкт-Петербурге подтверждено 2458 случаев коронавируса. Выздоровели 368 человек, 17 умерли. По данным на 23 апреля, в стране общее число инфицированных в 85 регионах превышает 60 тысяч.

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