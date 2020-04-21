В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил введение в городе пропускного режима, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам губернатора, городские власти уже задумались о подобном развитии событий и начали разрабатывать несколько возможных сценариев дальнейших действий. «Если мы будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями, если же этого не будет, тогда у нас будут сложности», — заявил он.

Беглов заверил, что власти знают, что делать и когда применять «те или иные схемы в зависимости от ситуации».

Утром в среду, 15 апреля, в Москве и области начал действовать пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси. Днем ранее в столице было оформлено 3,2 миллиона таких пропусков, 900 тысяч из них были аннулированы из-за недостоверных сведений.

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По данным оперативного штаба, на утро 21 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрированы 2,1 тысячи зараженных коронавирусом, 11 человек погибли, 280 выздоровели.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Новые случаи заражения обнаружили в 78 российских регионах, большинство из них — в Москве и Подмосковье. Зафиксирован 51 летальный исход. Полностью выздоровели 427 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило 50 тысяч. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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