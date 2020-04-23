Собянин назвал причину большинства тяжелых случаев и смертей от коронавируса

Большая часть тяжелых случаев коронавирусной инфекции и две трети смертей из-за нее становятся следствием самолечения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Мэр подчеркнул, что тем, кто лечится от коронавируса дома, нужно применять исключительно те лекарства, которые назначены врачом.

Накануне, 22 апреля, оперативный штаб Москвы сообщил, что две трети умерших от коронавируса пациентов слишком поздно обратились к врачам, не сделав этого на ранней стадии заболевания.

По данным оперштаба, многие жители Москвы не обращаются за помощью с симптомами ОРВИ, так как считают, что у них простуда или сезонная аллергия. При наличии таких симптомов надо оставаться дома, но не заниматься самолечением.

В оперштабе пояснили, что ухудшение состояния до крайне тяжелого чаще всего происходит резко, на пятый-восьмой день после заражения. В таком случае нужна немедленная госпитализация.

На 23 апреля в Москве зафиксировали 1959 новых случаев коронавируса, всего в столице зарегистрировано 33 940 случаев.

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