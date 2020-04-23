Собянин объяснил запрет на прогулки риском погружения в «пучину эпидемии»

Разрешать москвичам прогулки в условиях самоизоляции преждевременно — есть риск погрузиться в «пучину эпидемии». Так запрет объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Как заявил Собянин, в доме проживают «3-4 тысячи людей, из них около тысячи детей». Если москвичам с детьми разрешить гулять во дворе или в парке, все выйдут на прогулку, в течение суток «перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть». По словам мэра, это рискованно.

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Ранее Собянин заявил, что проблема коронавируса в Москве не уходит, а нарастает, но «драматической ситуации нет». По его словам, ежедневный прирост числа заразившихся достигает 15 процентов, и столица «не прошла и половину пути» в борьбе с инфекцией.

На 23 апреля в Москве зафиксировали 1959 новых случаев коронавируса, всего в столице зарегистрировано 33 940 случаев.

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