Московское метро закроет вестибюли еще 13 станций

С 26 апреля из-за низкой нагрузки в московском метро закроются вестибюли еще 13 станций. Об этом сообщили на сайте столичной подземки.

Сами станции будут работать, но войти в метро и выйти в город будет возможно только через соседние вестибюли, говорится в пресс-релизе.

Ограничения будут действовать на станциях: «Парк культуры», «Фонвизинская», «Шипиловская», «Петровский парк», «Волоколамская», «Пражская», «Зябликово», «Шелепиха», «Верхние Лихоборы», «Солнцево», «Владыкино», «Орехово», «Раменки».

Как отметили в Мосметро, через станции «Владыкино» и «Фонвизинская» до режима самоизоляции за сутки проходило от 6,6 тысячи до 8,1 тысячи пассажиров, а после введения режима самоизоляции количество уменьшилось до 1,2 тысячи. В утренний час пик через них проходят всего около 120 человек.

С 14 апреля в Москве временно закрыли вестибюли 20 станций. Среди них: «Черкизовская», «Косино», «Спартак», «Пионерская», «Румянцево», «Выставочная», «Озерная», «ЦСКА», «Боровское шоссе», «Кунцевская», «Пятницкое шоссе», «Говорово», «Алма-Атинская», «Мичуринский проспект», «Международная», «Савеловская», «Рассказовка», «Филевский парк», «Багратионовская».

24 апреля в Москве заявили о росте смертности пациентов с коронавирусом. Заразившихся за неделю стало в два раза больше, передавал оперативный штаб.

25 апреля число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588. Умер 681 человек, выздоровели — 6 250 человек.

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