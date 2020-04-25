Число умерших россиян с коронавирусом достигло 681, за последние сутки зафиксировано 66 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 24 апреля.

За сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области.

Таким образом, число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588 в 85 регионах. За весь период выздоровели 6250 человек.

По всему миру на утро 25 апреля насчитывается более 2,7 миллиона случаев заражения. С начала пандемии умерли 195 920 пациентов, еще 781 382 выздоровели.

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