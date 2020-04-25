Число заразившихся короновирусом в России превысило 74,5 тысячи

Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 74,5 тысяч человек. Об этом сообщил в субботу, 25 апреля, оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По его информации, всего за весь период эпидемии в стране заболели 74 588 человек. Их них умер 681 пациент, 6250 излечились. За последние сутки было выявлено 5966 заразившихся в 83 регионах, из них 2612 — в Москве.

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По данным на 24 апреля, в России было выявлено более 68,5 тысяч инфицированных. Во всем мире на 25 апреля число зараженных коронавирусом превысило 2,79 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.

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