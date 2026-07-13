Туск заинтересовался «сильными мужчинами»

Туск опубликовал фотографию с книгой о сильных мужчинах в руках

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал фотографию с книгой о сильных мужчинах в руках. Публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«По пути на встречу лидеров в Париже», — такой подписью политик сопроводил снимок.

На фотографии Туск, сидя в кресле, читает книгу Рут Бен-Гиат «Сильные мужчины: как они возвышаются, почему добиваются успеха, как падают». В ней рассказывается с исторической перспективы о политических «силачах» и подходе таких лидеров к власти.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Политик уточнил, что обращается ко всем «порядочным, умным и ответственным украинцам».