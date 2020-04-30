В России рассказали о лечении онкобольных в условиях пандемии

Финансирование лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в России в условиях пандемии коронавируса не сократилось. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» рассказал глава Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина Иван Стилиди.

Он добавил, что компенсировать ограничения в перемещениях онкобольных, возникших из-за режима самоизоляции, помогает телемедицина. «Если у человека нет возможности приехать к нам или нет срочной необходимости, но лечение продолжать нужно, на помощь приходят возможности телемедицины. За неполные три недели апреля количество телемедицинских консультаций в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина выросло в три раза! Это консультация "врач-врач"», — пояснил Стилиди.

По его словам, онкологическая служба России, несмотря на пандемию, остается в рамках своих задач: система коечного фонда и специализированной помощи онкобольным не изменилась.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!