Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Собянин разъяснил судьбу цифровых пропусков
Первую репетицию воздушного парада ко Дню Победы показали на видео
На Украине назначили нового главу налоговой службы
Иностранцам продлили запрет на въезд в Россию из-за коронавируса
Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
В Москве нашли более 350 непродовольственных магазинов-нарушителей 
В Киеве радикалы замуровали работавший на карантине ресторан депутата
Схватку голодного крокодила и пяти львиц сняли на видео
Процент погибших из-за коронавируса в России оказался одним из самых низких
Новости партнеров

Псковская область удвоит расходы на лечение онкологии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Власти Псковской области удвоят расходы на лечение онкологических заболеваний в 2020 году. Сумма финансирования составит 303 миллиона рублей, передает ТАСС.

Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Геращенко сообщила, что дополнительные средства пойдут на приобретение уникального медицинского оборудования, повышение качества диагностики пациентов и точности постановки диагнозов. «Намерены закупить линейный ускоритель за 240 миллионов рублей, он будет первый и единственный такого типа в регионе. <...> С помощью этого устройства врачи могут проводить более эффективное и точечное лечение», — уточнила она.

Кроме того, в 2020 году планируется создать перый в Псковской области центр амбулаторной онкологической помощи. В будущем такой центр будет создан в городах Великие Луки и Остров. «Региону требуется большое количество онкологов, но мы эту кадровую проблему обсудили, коллеги из института Петрова обещали помогать региону», — отметила Геращенко.

Она рассказала, что благодаря участию региона в национальном проекте «Здравоохранение» медики стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Медучреждения Карелии получат десятки единиц современного оборудования
Создан простой способ выявить 50 видов рака
Российский регион закупит оборудование для лечения онкологии и болезней сердца
Нацпроекты
Нацпроекты00:0629 марта

«Там окна выходят на морг»

Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
15:3927 апреля

В Татарстане рассказали об объеме жилищного строительства

15:0127 апреля

Российским ученым начнут выдавать гранты по-новому из-за коронавируса

15:0327 апреля

В семи российских регионах цифровизировали управление ЖКХ

Нацпроекты00:0030 ноября 2019

«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»

В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
14:1727 апреля

Мишустин поручил упростить лицензирование малого и среднего бизнеса

14:2227 апреля

Правительство заявило о постоянном контроле за рынком труда в России

14:1927 апреля

Больницы Минобороны и регионов обеспечат на 100 миллионов рублей

Нацпроекты14:2924 марта

«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»

Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
16:5924 апреля

В национальный проект «Экология» внесли изменения

16:4724 апреля

Пермский край получил 50 миллионов рублей на музыкальные инструменты

14:1627 апреля

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Россия
«Ты сделал все именно так, как было нужно»
 
Все материалы
Мир
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
Хиллари Клинтон поддержала Байдена на президентских выборах
«Мы словно участвуем в эксперименте»
Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
Опубликованы данные о заразившихся коронавирусом на утро 29 апреля
Исчезнувший лидер
Смерть Ким Чен Ына: стоит ли верить слухам и что ждет Северную Корею?
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе
Specialists adjust protection gear during a civil protection functional exercise in case of nuclear disaster in Svencionys, Lithuania October 2, 2019.Атомная гильотина
Россия строит в Белоруссии атомную станцию. Почему из-за нее готовы рассориться европейские страны?
Все материалы
Экономика
Названо число безработных в России
Сбербанк запустил сервис по продаже и покупке автомобилей
Мировому рынку предрекли новый обвал
В России подготовят общенациональный план восстановления экономики
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Бывшая жена Кержакова рассказала о пережитом домашнем насилии
Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России
Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
Переболевший коронавирусом игрок «Ювентуса» снова оказался зараженным
Возобновление футбольного чемпионата в Германии 9 мая оказалось под угрозой
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»
Все материалы
Культура
В Госдуме встали на защиту скандального сериала «Зулейха открывает глаза»
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
Пратт и Шварценеггер станут родителями
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
На онлайн-платформе STAY покажут спектакль о жизни Стива Джобса
«Бедные смертные ощущали запах Сатаны»
Опаснее коронавируса: как самая страшная эпидемия тысячелетия убила миллионы людей по всей Европе
Лолита вспомнила о сделавшем ее бесплодной несчастном случае
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Популярный в 90-х бренд вернулся в моду благодаря Кейт Миддлтон
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Застрявшие в изоляции модели массово поделились фото в купальниках из дома
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Лечивший зараженных врач не дождался собственной свадьбы и умер от коронавируса
Врач насмотрелась на смерти пациентов с коронавирусом и покончила с собой
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Отец 11 детей устроился сиделкой для пожилых людей и умер от коронавируса
«Здесь то ли будущее, то ли чудесная параллельная реальность»
История россиянки, которая приехала в Барселону и осталась там из-за большой любви
Все материалы
У российских Datsun появилась «черная» версия
Девять Aston Martin с итальянским дизайном
История 60-летней дружбы Aston Martin и Zagato
Белорусы сделали водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Длительный тест Lada XRay Cross: часть 2
Перевозим семью, ездим за покупками и считаем расходы
УАЗ показал автодом «Байкал» на базе «Буханки»
Редкие суперкары, которые продают в России прямо сейчас
Лига выдающихся джентльменов российского авторынка
Конкурента BMW X3 от Genesis представят осенью
Все материалы
Дом
Строителей московских церквей перевели на удаленку
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Эд Ширан проиграл борьбу с соседом
Россиян предложили избавить от страховых платежей по ипотеке
Партнерский материал
Дом, милый дом
Мультиспейс и личный вход: каким станет жилье в ближайшем будущем
Россиянин незаконно торговал спиртом из окна своей квартиры
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
Все материалы
Нацпроекты
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
«Это время, когда нужно подготовиться к жизни после кризиса»
Как перестать паниковать из-за коронавируса и защитить людей вокруг: объясняет Андрей Курпатов
«На восемь градусов потеплело — сумасшедшая цифра»
Что происходит с климатом и почему минувшей зимой в Москве не было снега и морозов
Российским ученым начнут выдавать гранты по-новому из-за коронавируса
В семи российских регионах цифровизировали управление ЖКХ
Правительство заявило о постоянном контроле за рынком труда в России
Все материалы