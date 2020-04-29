Псковская область удвоит расходы на лечение онкологии

Власти Псковской области удвоят расходы на лечение онкологических заболеваний в 2020 году. Сумма финансирования составит 303 миллиона рублей, передает ТАСС.

Председатель комитета по здравоохранению региона Марина Геращенко сообщила, что дополнительные средства пойдут на приобретение уникального медицинского оборудования, повышение качества диагностики пациентов и точности постановки диагнозов. «Намерены закупить линейный ускоритель за 240 миллионов рублей, он будет первый и единственный такого типа в регионе. <...> С помощью этого устройства врачи могут проводить более эффективное и точечное лечение», — уточнила она.

Кроме того, в 2020 году планируется создать перый в Псковской области центр амбулаторной онкологической помощи. В будущем такой центр будет создан в городах Великие Луки и Остров. «Региону требуется большое количество онкологов, но мы эту кадровую проблему обсудили, коллеги из института Петрова обещали помогать региону», — отметила Геращенко.

Она рассказала, что благодаря участию региона в национальном проекте «Здравоохранение» медики стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!