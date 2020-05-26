На помощь онкобольным россиянам выделили более 270 миллиардов рублей

Более 270 миллиардов рублей выделили в 2020 году на помощь онкобольным россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Средства направлены на обеспечение медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в соотвествии с клиническими рекомендациями. Также деньги пойдут на повышение доступности противоопухолевой лекарственной терапии и других современных методов лечения.

Всего было выделено 271,3 миллиарда рублей. Из них 95 миллиардов потратят на химиотерапию, 10,6 миллиарда — на лучевую терапию и 9,4 миллиарда — на хирургическое лечение. «По состоянию на 1 апреля 2020 года субвенция была предоставлена субъектам Российской Федерации в размере 67,8 миллиарда рублей, использование субвенции составило 63,5 миллиарда рублей (93,6 процента от объема предоставленных средств)», — рассказали в Минздраве.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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