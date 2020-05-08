Правительство России сделало поручение по онкобольным в условиях пандемии

Вице-премьер России Татьяна Голикова сделала поручение министерству здравоохранения по онкобольным в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на документ правительства.

Так, ведомству поручено рекомендовать властям регионов при перепрофилировании медучреждений из-за распространения коронавируса учитывать ситуацию с иными заболеваниями и не допускать снижения объема и качества медицинской помощи другим пациентам, в том числе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. В случае перепрофилирования больницы или поликлиники под лечение зараженных коронавирусом граждане с плановым лечением должны быть проинформированы о ближайших доступных медицинских организациях, говорится в поручении.

Выполнить его необходимо до 10 мая 2020 года. Кроме того, до 20 мая регионы должны предусмотреть дистанционное наблюдение за состоянием жителей, инфицированных ВИЧ.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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