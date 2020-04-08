Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

Граждане могут получить экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, россиянам стоит перенести сроки планового похода к врачу. Такие разъяснения правил медпомощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что медицинскую помощь в полном объеме продолжают оказывать пациентам с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также тем, кто находится на заместительной почечной терапии.
Ранее 8 апреля сообщалось, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в начале мая. По мнению замдиректора по научной работе университетской клиники МГУ Симона Мацкеплишвили, спад заражения начнется к лету, а в конце июля — середине августа новые случаи резко сократятся и все страны почувствуют «значительное облегчение».
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения