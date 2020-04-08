Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

Граждане могут получить экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, россиянам стоит перенести сроки планового похода к врачу. Такие разъяснения правил медпомощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что медицинскую помощь в полном объеме продолжают оказывать пациентам с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также тем, кто находится на заместительной почечной терапии.

Ранее 8 апреля сообщалось, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в начале мая. По мнению замдиректора по научной работе университетской клиники МГУ Симона Мацкеплишвили, спад заражения начнется к лету, а в конце июля — середине августа новые случаи резко сократятся и все страны почувствуют «значительное облегчение».

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе. 63 человека с коронавирусом умерли, 580 — выздоровели.

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