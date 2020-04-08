Мишустин разрешил всем лабораториям делать тесты на коронавирус

Правительство разрешило всем частным и государственным лабораториям России делать тесты на коронавирус. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

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Мишустин подчеркнул, что Россия может обеспечить себя тестами. Кроме того, по его словам, к настоящему моменту российская сторона направила свои тест-системы в более чем 30 стран мира.

6 апреля премьер проинформировал, что тестирование на коронавирус будет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее сообщалось, что в России начнут выявлять новый вирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы. Процедура будет доступна на дому.

По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.

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