Мишустин разрешил всем лабораториям делать тесты на коронавирус

Правительство разрешило всем частным и государственным лабораториям России делать тесты на коронавирус. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что Россия может обеспечить себя тестами. Кроме того, по его словам, к настоящему моменту российская сторона направила свои тест-системы в более чем 30 стран мира.
6 апреля премьер проинформировал, что тестирование на коронавирус будет оплачиваться из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Ранее сообщалось, что в России начнут выявлять новый вирус на ранних стадиях с помощью высокочувствительной тест-системы. Процедура будет доступна на дому.
По состоянию на 8 апреля общее число зараженных коронавирусом в России достигло 8672 в 81 регионе; 63 человека умерли, 580 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения