Нацпроект назвали причиной снижения уровня смертности от рака в России

Уровень смертности от рака в России снизился почти на четыре процента за первые три месяца 2020 года по сравнению с тем же периодом 2018-го благодаря мероприятиям, проводимым в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн. Его слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

Специалист, назвав нацпроект причиной сокращения уровня смертности от онкологии, уточнил, что он «позволил достичь показателей по доле злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, удельному весу больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете пять лет и более, и вплотную приблизиться к исполнению показателя одногодичной летальности больных с такими заболеваниями».

В то же время Каприн заметил, что пока сложно оценить влияние новой коронавирусной инфекции на выполнение плана в рамках нацпроекта на 2020 год.

Национальный проект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить 1,7 триллиона рублей. Одной из ключевых целей нацпроекта является снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч населения. Также он направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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