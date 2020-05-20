Россияне стали реже умирать от рака — уровень смертности от новообразований в январе, феврале и марте текущего года сократился на 3,9 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го и составил почти 199 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что в январе и феврале 2019 года смертность от рака в России была на уровне 207 случаев на 100 тысяч населения.

В ведомстве заметили, что снижение числа летальных исходов из-за онкологии стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение». До конца 2024 года этот показатель должен снизиться до 185 случаев на 100 тысяч населения. Целевой показатель на 2020 год — 197 случаев.

Ранее в мае Минздрав назвал потерю массы тела одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания. Это объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка. В ведомстве также призвали осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может сильно навредить здоровью.

Снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из целей нацпроекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Также проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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