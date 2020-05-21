В Минздраве отреагировали на прогноз роста числа больных раком в России

Несмотря на пандемию коронавируса, людей с онкологическими заболеваниями в России не должно становиться больше, поскольку больные раком пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил глава Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава Иван Стилиди, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь. И у нас в Центре [Блохина], и в региональных онкологических диспансерах выполняются операции, проводится лучевая и химиотерапия, на местах принимают онкологи», — констатировал Стилиди, призвав россиян внимательно относиться к своему здоровью и незамедлительно обращаться к специалистам при появлении тревожных симптомов.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе» написала, что более половины российских медиков заметили ухудшение доступности медпомощи в стране во время эпидемии коронавируса, в особенности — онкологической помощи. По словам специалистов, в настоящее время врачи перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности никак не компенсируются, что, по их мнению, может привести к росту смертности от онкологических заболеваний в России. Отмечалось, что наиболее критичная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В столичном департаменте здравоохранения опровергли данные о том, что онкологическая помощь в Москве оказывается не в полном объеме. Так отметили, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.

Накануне, 20 мая, в Минздраве сообщали, что россияне стали реже умирать от рака — уровень смертности от новообразований в январе, феврале и марте текущего года сократился на 3,9 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го и составил почти 199 случаев на 100 тысяч населения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!