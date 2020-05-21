России предсказали резкий рост смертности от рака

Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России. Об этом пишут «Известия».

Согласно данным опроса аналитической компании RNC Pharma и соцсети «Доктор на работе», больше половины медиков (52 процента) заметили ухудшение доступности медпомощи в стране во время эпидемии коронавируса. По словам специалистов, в настоящее время врачи перегружены, в стране происходит массовое перепрофилирование лечебных учреждений, а выбывающие мощности никак не компенсируются.

Кроме того, прием плановых пациентов приостановлен до распоряжения санитарного врача. В связи с этим существенно снизилось и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, отметил заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский. «Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями», — пояснил врач.

Ранее в Минздраве сообщали, что россияне стали реже умирать от рака — уровень смертности от новообразований в январе, феврале и марте текущего года сократился на 3,9 процента по сравнению с тем же периодом 2019-го и составил почти 199 случаев на 100 тысяч населения. Уточняется, что в январе и феврале 2019 года смертность от рака в России была на уровне 207 случаев на 100 тысяч населения.

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