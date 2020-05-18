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В России предложили лечить рак «ядерными пулями»

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Фото: HANDOUT / Reuters

Российские ученые предложили лечить рак «ядерными пулями». Они подготавливают техническое задание на разработку технологии получения препарата для радиоимунной терапии злокачественных раковых новообразований. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты предприятия научного дивизиона Росатома «Физико-энергетического института имени Лейпунского» готовятся создать «ядерные пули» для лечения рака.

Проект предполагает разработку радиофармацевтических препаратов на основе антител, которые «нацелены» на молекулы GD2 подобно пулям, направленным в мишень. Исследователи выяснили, что именно молекулы GD2 способны запускать уничтожение клеток опухоли под действием антител.

Отличием данного способа от традиционной радионуклидной терапии является то, что на раковые клетки, помимо ионизующего излучения, действует также и сама молекула-носитель радиоизотопа.

Данный проект поможет лечить такие формы рака, как глиома, рак молочной железы, меланома кожи, мелкоклеточный рак легкого и нейробластома, которые часто выявляются у пациентов на поздних стадиях.

В рамках исследования планируется провести предварительные испытания средства на животных, выбрать наиболее подходящие образцы препарата и определиться с исследуемой опухолью. Далее будут проведены клинические испытания и начнется процесс регистрации и производства препарата.

Ранее главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал о том, что один из распространенных симптомов развития онкологического заболевания — потеря массы тела.

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