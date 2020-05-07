Российские ученые разработают новый препарат для лечения рака

Ученые «Радиевого института имени Хлопина» подготовят техническое задание на разработку нового радиофармацевтического препарата для лечения рака. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт закупок госкорпорации «Росатом».

По данным агентства, препарат разработают на основе бактериофагов MS2 — вирусов, поражающих бактерии. При этом они будут безвредны для человека.

«Реализация проекта предусматривает создание передовой технологии доставки радиоактивных изотопов непосредственно к опухоли и ее окружению с целью минимизировать действие излучения на здоровые клетки и ткани пациента», — отмечается в тексте технического задания.

Накануне сообщалось, что специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН создали средство, которое позволяет быстрее заживлять раны.

Как отмечается, разработка российских ученых представляет собой аэрогель на основе альгината, который добывают из бурых водорослей Белого моря, и хитина, который содержится в панцирях крабов и креветок, обитающих в Баренцевом море. При этом оба компонента усиливают действие друг друга.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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