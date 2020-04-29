Российские ученые создали сердечный клапан с наноалмазами

Специалисты МГУ имени Ломоносова вместе с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева создали биопротез сердечного клапана с покрытием из наноалмазов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Российские ученые предложили наносить на бычий перикард, из которого обычно изготавливаются биопротезы клапанов сердца, суспензию наноалмазов-углеродных наноструктур, атомная решетка которых идентична алмазу.

«Наноалмаз на поверхности биоткани создает пленку, которая придает материалу дополнительную прочность, при этом сохраняет его упругость и S-образную форму кривой напряжение-деформация, что важно при разработке биосовместимых материалов», — пояснила один из авторов патента, доцент кафедры радиохимии МГУ Мария Чернышева.

В итоге клапаны, изготовленные из такого материала, смогут без замены работать в организме человека до 20 лет.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!