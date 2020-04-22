Российские ученые придумали способ оценить поражение легких без участия врача

Специалисты МГУ имени Ломоносова совместно с коллегами придумали новый способ оценить поражение легких пациентов с тяжелыми вирусными пневмониями без участия врача. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как отмечается, российские ученые разработали специальный программный модуль COVID-MULTIVOX, который позволяет определить степень поражения легких по данным компьютерной томографии (КТ), не привлекая к этому процессу медиков. От врача требуется только указать область здоровой ткани легкого, после чего программа самостоятельно выполнит расчеты и в течение 60-90 секунд выдаст конечное изображение в виде цветных 3D-изображений. При этом данный алгоритм может быть внедрен на любой модели томографа, что позволит использовать его в любой клинике.

«Функциональность модуля позволяет дать количественную оценку поражения легких. COVID-MULTIVOX определяет общий объем легочной ткани пациента, высчитывает в процентах долю оставшейся здоровой ткани, долю ткани с поражениями легкой и средней степени (по типу матового стекла), а также долю тяжелых поражений (ателектазирование, исход в фиброз). Это значительно более точная картина, чем та, которую дает нынешняя полуколичественная 4-степенная классификация поражений легких при COVID-19», — уточнили в вузе.

Там добавили, что в настоящее время программный модуль уже используют в московской Городской клинической больнице №52, где проходят лечение пациент с диагностированным коронавирусом. Отмечается, что разработка позволяет врачам прогнозировать динамику и исход пневмонии, а также сравнивать эффективность методов противовирусной терапии.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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