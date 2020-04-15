Российские ученые приспособили «дверные когти» к условиям пандемии коронавируса

Специалисты стартапа CML AT Medical Северо-Западного нанотехнологического центра Фонда инфраструктурных и образовательных программ (входит в «Роснано») приспособили к использованию в условиях пандемии коронавируса специальное устройство, которое позволяет открывать двери в общественных местах, не прикасаясь к ним непосредственно руками. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на «Роснано».

Как отмечается, устройство, получившее название «дверные когти», разработал инженер Джереми Хейт из компании Vestas, производящей ветроэнергетические установки и являющейся партнером «Роснано» по развитию ветроэнергетики в России. Российские же ученые адаптировали изобретение под имеющиеся у них принтеры и начали его печатать.

По задумке специалистов, использование подобного гаджета поможет снизить число случаев контактной передачи коронавируса через поверхности. Устройство можно носить с собой, прикрепив к ремню или медицинскому костюму.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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