Российские ученые придумали новый способ обеззараживать воздух

Российские ученые придумали новый аппарат для обеззараживания воздуха. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщают «Известия».

Как отмечается, разработанная инженерами компании «Клеофас Инжиниринг» способна очищать воздух в помещениях площадью до 150 квадратных метров за полчаса. Прибор, совмещающий в себе климатическую технику и ультрафиолетовые лампы, разрушает ДНК и РНК бактерий и вирусов, находящихся в воздухе. Кроме того, его можно использовать для стерилизации различных поверхностей, например, мебели, стен и дверных ручек.

По данным издания, в настоящее время уже готов прототип аппарата, а в серийное производство его могут запустить в течение нескольких ближайших недель. Ожидается, что в дальнейшем прибор можно будет использовать для очищения воздуха в общественном транспорте, магазинах, аптеках и отделениях банков.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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