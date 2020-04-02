Российские ученые научились продлевать срок использования медицинских масок

Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) научились продлевать срок использования медицинских масок. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как отмечается, речь идет о тканевых масках. Специалисты ТПУ предложили обрабатывать их специальным препаратом «Арговит» с содержанием наночастиц серебра, который они создали вместе с сотрудниками новосибирского научно-производственного центра «Вектор-Вита» и Национального автономного университета Мексики.

«Это 20-процентный раствор комплексов наночастиц серебра, стабилизированных полимерными молекулами», — пояснили в пресс-службе. Им предлагается пропитывать фильтрующий элемент маски, в результате срок ее возможной эксплуатации возрастет до нескольких дней.

Как отметил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Алексей Пестряков, вуз уже направил обращение в правительство с просьбой помочь получить необходимую документацию на использование препарата. По его словам, обработанные им маски будут стоить несколько дороже обычных, однако приобретать их все равно будет выгоднее.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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