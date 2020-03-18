Российские ученые разработали антисептик для поручней и дверных ручек

Российские ученые разработали новые полимерные антисептики для обработки поручней, дверных ручек и других часто используемых поверхностей. Об этом в среду, 18 марта, сообщили ТАСС в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«Полимерная природа антисептиков обеспечивает длительный эффект защиты поверхностей от различных грибков и вирусов, в том числе от коронавируса», — отметили в фонде.

Там уточнили, что технология производства таких материалов была разработана учеными центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского госуниверситета, созданного ФПИ. В центре также работают над технологией трехмерной печати суперконструкционных полимеров нового поколения.« Созданные материалы находят применение в самолето- и ракетостроении, производстве оборудования для работы в экстремальных условиях Арктики и космоса, а также в медицине», — пояснили в ФПИ.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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