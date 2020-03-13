Российские ученые разработали предсказывающий развитие коронавируса стетоскоп

Ученые российской компании Laenесo, работающей на рынке «Хелснет» в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), разработали стетоскоп, способный предсказывать вероятность развития коронавируса у пациента. Об этом ТАСС сообщили в Информбюро НТИ.

Электронный прибор, дополненный искусственным интеллектом, позволяет в домашних условиях оценить состояние легких и обнаружить признаки, характерные для пневмонии, в том числе вызванной коронавирусом. Все полученные стетоскопом данные сохраняются в специальном мобильном приложении, откуда пациент может их переслать лечащему врачу.

«Устройство позволяет во время карантина наблюдать за пациентами удаленно, и врачу не нужно приходить к ним в случае, если используется этот девайс. На сегодняшний день разработка такого приложения особенно актуальна, поскольку в случае с коронавирусом шумы в легких — это один из важных симптомов заболевания», — пояснили в Информбюро.

Там также отметили, что в настоящее время компания-разработчик уже ведет с Китаем переговоры о поставках данного оборудования. Первые партии планируется отправить через месяц.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Ее реализация, в частности, будет проходить в рамках нацпроекта «Наука», который в том числе предполагает создание в стране 14 центров компетенций НТИ к 2024 году. Всего на этот нацпроект планируется выделить более 635 миллиардов рублей.

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