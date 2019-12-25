Российским научным центрам выделят 10 миллиардов рублей

Объем средств, выделенных на создание и развитие в России научных центров мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука», в 2020-2023 годах составит более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как отмечается, данная сумма уже заложена в федеральном бюджете. В 2020 году из нее буду выделены 2,4 миллиарда рублей — они пойдут на создание первых трех научных центров, которые должны появится в стране до 2021 года. До 2023 года в России планируют создать девять подобных центров.

По словам Голиковой, научные центры должны стать лидерами развития в стратегически значимых направлениях науки. Кроме того, предполагается, что они будут способствовать вхождению России в число пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследование и разработки.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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