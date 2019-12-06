В российском городе появится научный центр за 50 миллиардов рублей

В Сургуте к 2032 году появится первый научно-технологический центр (НТЦ) в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщил ТАСС глава города Вадим Шувалов.

По его словам, в настоящее время паспорт проекта уже утвержден, и эксперты приступили к обсуждению того, как будет выглядеть НТЦ. Всего на его создание будет выделено более 52 миллиардов рублей, из них около 29 миллиардов — из регионального бюджета. Остальные средства вложат инвесторы.

Как отметил Шувалов, в центре будет вестись работа по трем направлениям: образование, инновации и воздействие на городскую среду. На его территории разместятся высшие учебные заведения и колледжи, ряд инновационных компаний, школа для одаренных детей, детский сад, лаборатории, спортивные площадки и другие объекты социальной инфраструктуры.

«Ожидаем, что центр позволит привлечь и удержать талантливых людей в регионе, дав им возможность реализовать свои научные проекты», — отметил глава Сургута.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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