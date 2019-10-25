Российским математическим центрам раздадут многомиллионные гранты

Математические центры мирового уровня, которые планируется создать в России в рамках нацпроекта «Наука», в 2019 году получат в общей сложности 320 миллионов рублей грантов. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу, 25 октября, на портале правовой информации.

Как отмечается, получить государственную поддержку смогут четыре победителя конкурса, итоги которого были подведены в конце августа: Математический институт имени Стеклова Российской академии наук (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирск).

Кроме того, каждый из этих создаваемых центров получит гранты в размере еще 160 миллионов рублей в 2020 году.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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