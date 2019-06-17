Создан Институт теоретической и математической физики МГУ

В Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова начал работу Институт теоретической и математической физики (ИТМФ), созданный при поддержке фонда «Базис». Это новое подразделение МГУ, которое займется научными исследованиями и подготовкой специалистов в области фундаментальной физики. Об этом «Ленте.ру» заявили в фонде развития теоретической физики и математики «Базис».

Институт теоретической и математической физики МГУ станет центром перспективных исследований в области фундаментальной теоретической и математической физики. В сферу научной и образовательной деятельности ИТМФ входят теория струн и квантовая гравитация, конформные теории поля и голография, интегрируемые системы, квантовая теория поля и математические методы.

Совместно с физическим факультетом МГУ институт будет проводить факультативы, спецкурсы и обзорные лекции. Специалисты ИТМФ станут руководить научной работой студентов и аспирантов. В сентябре ИТМФ и физический факультет открывают магистерскую программу «Квантовая гравитация и математическая физика», направленную на подготовку специалистов в области теоретической физики фундаментальных взаимодействий.

Директор института — российский и британский ученый-физик, профессор Imperial College London, один из крупнейших в мире специалистов по теории суперструн и теории поля Аркадий Цейтлин. Стратегию развития института определяет научный совет, куда входят ведущие физики и математики и международные эксперты по высшему образованию.

К открытию ИТМФ была приурочена международная конференция «Современные достижения в теоретической физике фундаментальных взаимодействий». С докладами на ней выступили выдающиеся российские и зарубежные ученые. Одним их самых ярких мероприятий конференции стала обзорная лекция профессора университета Миннесоты Михаила Шифмана «Вторая жизнь квантовой теории поля», посвященная переосмыслению современного развития квантовой теории поля. Лекция была ориентирована на студентов, аспирантов и молодых ученых, но все участники конференции посетили ее с большим интересом.

