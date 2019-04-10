В «Норникеле» оценили перспективы развития информационной безопасности

В Москве состоялось заседание Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ), на котором были обсуждены итоги деятельности этой организации, а также определены ключевые направления работы на следующий период. Старший вице-президент «Норникеля» по развитию государственно-частного партнерства и член президиума НАМИБ Владислав Гасумянов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что НАМИБ создана в качестве «интеллектуальной триады» в сфере киберзащиты, объединяющей силы науки, бизнеса и государства в целях минимизации вызовов и угроз национальной безопасности в сфере информационных технологий.

«В условиях четвертой промышленной революции информационная безопасность выходит на первое место в ряду новых вызовов и угроз. Это возлагает дополнительную ответственность, как на частный бизнес, так и на государство, и требует выстраивания эффективного государственно-частного партнерства (ГЧП) для решения новых задач», — подчеркнул Владислав Гасумянов. На условиях ГЧП «Норникель» построил в рекордно короткие сроки Быстринский ГОК — современный комбинат, все ключевые производственные процессы которого полностью автоматизированы. Кроме того, совместно с государством была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Алыкель» и проложена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), обеспечившая население полуострова Таймыр новым уровнем онлайн-коммуникаций.

По словам Владислава Гасумянова, исходя из постулируемых целей НАМИБ, следующим этапом ее деятельности должны стать анализ и обобщение национальных и мировых законодательных норм, правил и ограничений, сложившихся и перспективных практик ГЧП в вопросах информбезопасности. «Перспективная задача — подготовка концепции развития государственно-частного партнерства по вопросам киберзащиты крупных промышленных предприятий в условиях тренда «суверенизации» национальных сегментов глобальной Сети», — подчеркнул он.

Как отметил председатель наблюдательного совета НАМИБ, заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов, работа над гармонизацией усилий в деле защиты критической информационной инфраструктуры, государственных органов, ведущих корпораций и предприятий, социальной сферы и, особенно, персональных данных, показала свою высокую актуальность и востребованность.

В течение года под эгидой и при непосредственном участии НАМИБ проведен ряд международных форумов и конференций, в ходе которых были определены ключевые экспертные подходы к решению наиболее актуальных вопросов глобальной киберзащиты, — отмечалось на заседании. Итоги работы НАМИБ одобрены на заседании Совета Безопасности России.

По общему решению участников НАМИБ, указанные вопросы будут учтены в качестве приоритетных в процессе подготовки нового проекта «Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности» и проекта конвенции ООН «Об обеспечении международной информационной безопасности».

НАМИБ создана в 2018 году. Ее учредители являются МГУ имени Ломоносова, МГИМО, Дипломатическая академия МИД России, РАНХиГС, а также «Клуб безопасности информации в промышленности».

