Кириенко похвалил российские IT-компании

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российские IT-компании показывают конкурентоспособность и эффективность в условиях открытого рынка, сообщает ТАСС.

«Предметом национальной гордости для нас является то, что в России есть своя конкурентоспособная поисковая система, свои социальные сети, свои уникальные компании по кибербезопасности», — сказал он.

Кириенко отметил, что российские IT-компании развивались в открытой среде и не пользовались особыми условиями, что особенно важно для построения конкурентного рынка. Он призвал сохранять открытость в интернете, чтобы российский IT-сегмент продолжал расти. Также чиновник подчеркнул важность развития новых стартапов из России в этой области и выразил надежду, что крупные компании не будут пользоваться своим положением, чтобы помешать их работе.

В ходе открытия X Российского форума по управлению интернетом (RIGF) Кириенко отметил, что на интернет-рынке недопустима монополия отдельного государства. Он добавил, что российский рынок открыт для зарубежных IT-компаний, однако они должны учитывать культурные особенности населения и соблюдать законодательство страны, а также не нарушать конкуренцию.

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