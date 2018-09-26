Кириенко призвал студентов активнее участвовать в олимпиаде «Я — профессионал»

В среду, 26 сентября, стартовала регистрация на олимпиаду студентов «Я — профессионал». Новый сезон одного из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей» запустили семь победителей первой олимпиады и первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Олимпиада "Я — профессионал" внесла серьезные изменения в жизнь призеров, открыла для них новые возможности. Примите для себя решение: встаньте со стула, с дивана и подайте заявки на олимпиаду "Я — профессионал"», — сказал он. По его словам, этот конкурс позволяет отбирать наиболее талантливых студентов и дает им возможность учиться в престижных вузах и проходить стажировки в крупных компаниях. «Вы талантливы, пробуйте, дерзайте!» — обратился Кириенко к будущим участникам олимпиады.

Первая олимпиада «Я — профессионал» стартовала в 2017 году, для участия в ней было подано 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Организаторами выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью крупнейшими российскими вузами. До финала первой олимпиады дошли более 4,8 тыс. человек из 431 вуза, а дипломантами стали 2030 человек.

В 2018–2019 учебном году олимпиада проходит по 54 направлениям — от аддитивных технологий и освоения космоса до юриспруденции и химии. Победители получат денежные призы в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих вузов страны, а также стажировки в более 100 крупных государственных и частных компаний.

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