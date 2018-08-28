Кириенко высоко оценил управленческий резерв Дагестана

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко 28 августа встретился в Махачкале с финалистами конкурса «Мой Дагестан», победители которого будут включены в республиканский кадровый резерв высшей готовности. Об этом стало известно «Ленте.ру» от участников встречи.

Помимо Сергея Кириенко в мероприятии приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, временно исполняющий обязанности (врио) главы республики Дагестан Владимир Васильев, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, а также заместитель министра энергетики РФ, победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Павел Сорокин.

Сергей Кириенко приветствовал финалистов и высоко оценил всех участников конкурса. «Первая и главная победа — вы не побоялись. Это всегда риск, это всегда вызов. Вы не побоялись, вы попробовали, вы доказали, что вы достойны», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента, отметив при этом высокий интерес дагестанцев к конкурсу — более 11 тысяч обращений, что превысило даже самые смелые прогнозы организаторов. Он также позитивно оценил участие в конкурсе представителей всех без исключения этносов республики.

Кроме того, Сергей Кириенко подчеркнул, что создание системы социальных и кадровых лифтов проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Конкурс для руководителей в Дагестане — один из важных элементов этой комплексной работы. Он был инициирован врио главы республики Владимиром Васильевым, и руководство страны, по словам Сергея Кириенко, будет его «всемерно поддерживать». «Это не разовая задача», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента. «У нас и Владимир Владимирович поставил такую задачу по всем проектам платформы “Россия — страна возможностей”», — сказал он.

В свою очередь врио главы республики Дагестан Владимир Васильев рассказал о том, какие кадровые перспективы ожидают победителей: «Мы обещали трудоустраивать по итогам конкурса. Для победителей мы подготовили 130 вакансий и позволим людям попробовать себя. Вы готовились, говорили о себе, и мы дадим вам такую возможность. Мы обязательно будем вас назначать на должности, на которых сначала вы будете временно исполнять обязанности, а через какое-то время будем решать вопрос о назначении», — сообщил он. Владимир Васильев подчеркнул, что каждый может убедиться в открытости конкурса и тех возможностях, которые он дает, на примере победителей.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников рассказал о том, какое значение имеют победители конкурса для республики: «Задача конкурса — сформировать резерв энергичных, хорошо подготовленных лидеров, которые будут работать на благо республики, на благо нашей Родины — России», — подчеркнул он.

Конкурс «Мой Дагестан» проводится при поддержке АНО «Россия — страна возможностей», которое занимается развитием социальных лифтов в России. Конкурс проходит в три этапа: сбор заявок и регистрация (12 – 29 июля), онлайн-тестирование управленческого потенциала и проверка эссе конкурсантов (30 июля – 16 августа), очный финал (27 августа – 30 августа).

На конкурс поступило более 11 тысяч заявок со всей России и нескольких государств ближнего и дальнего зарубежья.

Объявление победителей конкурса «Мой Дагестан» состоится 30 августа. Трое лауреатов получат путевки на Восточный экономический форум. Кроме того, правительство республики Дагестан запустит образовательные программы для всех победителей.