В России узнали о подготовке второго послания Путина

Президент России Владимир Путин до конца 2018 года может еще раз выступить с посланием Федеральному собранию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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Окончательное решение о дате послания пока не принято, однако, по словам Пескова, мероприятие может пройти до конца 2018 года.

Предыдущее послание президента Федеральному собранию было оглашено 1 марта 2018 года. Ранее Путин оглашал послание в конце года, однако в декабре 2017-го традиция была нарушена. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко подчеркивал, что обращение к парламенту — право главы государства, и он может реализовать его, «когда сочтет нужным».

Оглашение президентом послания Федеральному собранию предусмотрено конституцией. В этом обращении глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных направлений развития на ближайший год и на перспективу. Владимир Путин обращался к парламенту с посланием 13 раз.

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