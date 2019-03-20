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Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем

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Владимир Потанин

«Норникель» существенно снизил выбросы в черте Норильском промышленном районе. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил президент компании Владимир Потанин.

По его словам, решение экологических проблем носит для него личный характер. «Для нас экология — это даже больше социальный проект. Нам нужно, чтобы людям нормально жилось, чтобы у них были нормальные условия, чтобы мы не загрязняли окружающую среду», — подчеркнул он.

Как рассказал Потанин, «Норникель» временно приостанавливает производство, когда в городе наступает полный штиль, и в воздухе начинают скапливаться вредные вещества. В 2023 году компания намерена нормализовать экологическую обстановку в Норильске: в частности, в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу города.

Кроме того, в «Норникеле» работают над комплексом мер для решения аналогичной проблемы на Кольской горно-металлургической компании. «Эту проблему до конца года решим», — заверил Потанин.

Ранее стало известно, что в Красноярске на спортивных объектах, где проходили соревнования Всемирной зимней Универсиады, отработают новую систему по раздельному сбору мусора. В городе установили более двух тысяч мусорных баков, которые отличаются по цвету наклеек: они расположены в точках общепита и на основных маршрутах болельщиков. Красноярский край перешел на новую схему обращения с коммунальными отходами с 1 января 2019 года.

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