Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем

«Норникель» существенно снизил выбросы в черте Норильском промышленном районе. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил президент компании Владимир Потанин.
По его словам, решение экологических проблем носит для него личный характер. «Для нас экология — это даже больше социальный проект. Нам нужно, чтобы людям нормально жилось, чтобы у них были нормальные условия, чтобы мы не загрязняли окружающую среду», — подчеркнул он.
Как рассказал Потанин, «Норникель» временно приостанавливает производство, когда в городе наступает полный штиль, и в воздухе начинают скапливаться вредные вещества. В 2023 году компания намерена нормализовать экологическую обстановку в Норильске: в частности, в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу города.
Кроме того, в «Норникеле» работают над комплексом мер для решения аналогичной проблемы на Кольской горно-металлургической компании. «Эту проблему до конца года решим», — заверил Потанин.
Ранее стало известно, что в Красноярске на спортивных объектах, где проходили соревнования Всемирной зимней Универсиады, отработают новую систему по раздельному сбору мусора. В городе установили более двух тысяч мусорных баков, которые отличаются по цвету наклеек: они расположены в точках общепита и на основных маршрутах болельщиков. Красноярский край перешел на новую схему обращения с коммунальными отходами с 1 января 2019 года.