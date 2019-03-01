В Красноярске завершилась эстафета огня Универсиады-2019

В Красноярске завершился финальный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, передает корреспондент «Ленты.ру».

70 факелоносцев пронесли огонь по улицам города, стартовав от библиотеки Сибирского федерального университета и финишировав на острове Татышев, в Парке Универсиады, где городскую чашу огня зажгли президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Протяженность этапа составила почти 11 километров.

«Переполняют эмоции, прежде всего это гордость за Красноярский край. Ведь зимняя Универсиада впервые в России. Я горжусь Норильском, где начался региональный этап эстафеты и огонь был обогащен металлургическим огнем», — рассказал участник лыжных марафонов, организатор ежегодной лыжни «Норникеля» и Полярной Олимпиады, заместитель директора заполярного филиала компании Вячеслав Щукин, курирующий не только сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, но и развитие массового спорта в регионе.

Фото: оргкомитет

Эстафета огня Универсиады стартовала 20 сентября в итальянском Турине. Факелоносцы пронесли огонь по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 30 городах.

Региональный этап эстафеты начался в Норильске — впервые за Полярным кругом. Огонь по улицам города пронесли первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин, а также известные в городе спортсмены и общественные деятели.

На финишных отрезках маршрута в Архангельске руководитель «серебряных» волонтеров Волонтерского центра Северного (Арктического) федерального университета Елена Горбачева проехала с факелом в расписной гужевой повозке, запряженной лошадью уникальной мезенской породы по кличке Августина. Старший тренер молодежного состава хоккейного клуба «Водник» Олег Батов сделал круг почета вместе с факелом зимней Универсиады на коньках.

В Абакане один из факелоносцев провез огонь в упряжке. В Новосибирске в сноуборд-парке «Горский» сноубордистка Алена Заварзина спустилась по одной из трасс с огнем Студенческих игр, эстафету от нее на лыжах принял многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.

Общий путь движения огня зимней Универсиады составит 49 149 километров.

«Норникель» – генеральный партнер Зимней универсиады-2019. Во время Студенческих игр соревнования по горным лыжам пройдут на спортивном объекте «Норникеля», в фанпарке «Бобровый лог». Также компания подготовила кадры для работы на Универсиаде и реализовала собственную волонтерскую программу для сотрудников компании и их родственников. Сотрудники компании из Норильска, с Кольского полуострова, из Москвы и Читы приехали в Красноярск, чтобы помочь в проведении студенческих игр.

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