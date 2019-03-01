69-я параллель
 
Последние новости
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Выявлена неожиданная опасность просмотра телевизора
Задержан подозреваемый в обстреле прохожих у российской школы
Пользователи сети с психическими расстройствами рассказали о трудностях жизни
Наехавших на «вафлю» поймали в первый день действия штрафа 
Кировский губернатор призвал беречь медиков после гибели ребенка
На руке британской королевы разглядели синюю гематому
В Москве нашелся «самый романтичный дворник» 
Великобританию зачистили от «Новичка»
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Новости партнеров

В Красноярске завершилась эстафета огня Универсиады-2019

Перейти в «Мою Ленту»

В Красноярске завершился финальный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, передает корреспондент «Ленты.ру».

70 факелоносцев пронесли огонь по улицам города, стартовав от библиотеки Сибирского федерального университета и финишировав на острове Татышев, в Парке Универсиады, где городскую чашу огня зажгли президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин и мэр Красноярска Сергей Еремин.

Протяженность этапа составила почти 11 километров.

«Переполняют эмоции, прежде всего это гордость за Красноярский край. Ведь зимняя Универсиада впервые в России. Я горжусь Норильском, где начался региональный этап эстафеты и огонь был обогащен металлургическим огнем», — рассказал участник лыжных марафонов, организатор ежегодной лыжни «Норникеля» и Полярной Олимпиады, заместитель директора заполярного филиала компании Вячеслав Щукин, курирующий не только сохранение культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, но и развитие массового спорта в регионе.

Эстафета огня Универсиады стартовала 20 сентября в итальянском Турине. Факелоносцы пронесли огонь по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 30 городах.

Региональный этап эстафеты начался в Норильске — впервые за Полярным кругом. Огонь по улицам города пронесли первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления компании «Норникель» Владислав Гасумянов, директор Заполярного филиала компании «Норникель» Николай Уткин, а также известные в городе спортсмены и общественные деятели.

На финишных отрезках маршрута в Архангельске руководитель «серебряных» волонтеров Волонтерского центра Северного (Арктического) федерального университета Елена Горбачева проехала с факелом в расписной гужевой повозке, запряженной лошадью уникальной мезенской породы по кличке Августина. Старший тренер молодежного состава хоккейного клуба «Водник» Олег Батов сделал круг почета вместе с факелом зимней Универсиады на коньках.

В Абакане один из факелоносцев провез огонь в упряжке. В Новосибирске в сноуборд-парке «Горский» сноубордистка Алена Заварзина спустилась по одной из трасс с огнем Студенческих игр, эстафету от нее на лыжах принял многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.

Общий путь движения огня зимней Универсиады составит 49 149 километров.

«Норникель» – генеральный партнер Зимней универсиады-2019. Во время Студенческих игр соревнования по горным лыжам пройдут на спортивном объекте «Норникеля», в фанпарке «Бобровый лог». Также компания подготовила кадры для работы на Универсиаде и реализовала собственную волонтерскую программу для сотрудников компании и их родственников. Сотрудники компании из Норильска, с Кольского полуострова, из Москвы и Читы приехали в Красноярск, чтобы помочь в проведении студенческих игр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
69-я параллель
69-я параллель00:01Сегодня

«А если вы шпион?!»

Испанец приехал на Русский Север. Его приняли за разведчика
20:5324 декабря 2018

Шойгу назвал самой современной российскую военную инфраструктуру в Арктике

22:2612 ноября 2018

Россиянин показал воздействие Норильска на лапшу

17:2728 февраля

На Северном флоте установили 22 военных рекорда

69-я параллель15:2128 февраля

Нудисты, столбисты и снег

Непростой тест на знание Универсиады и Русского Севера
15:4827 февраля

Огонь Универсиады прибыл в Красноярский край

18:5519 декабря 2018

Начался финальный этап очистки Арктики от мусора

12:3028 февраля

Подготовка Красноярска к Универсиаде завершена

69-я параллель12:0510 сентября 2018
Михаил Нестеров «Сестры»

Далеко ушли

Они принесли православие на Север
17:5927 февраля

Развитием Арктики займется специальное министерство

18:1425 февраля

Мечты об отпуске за границей вдохновили россиянина выплатить 70 миллионов долга

18:5625 февраля

Волонтеры из Норильска отправились на Универсиаду

Россия
«Плохо? Не все. Не тут»
В России есть хорошие отечественные лекарства. Когда их будет хватать на всех?
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
Сергей ШнуровТюрьма для воров в законе и Шнуров в Госдуме
Как изменится жизнь россиян: главные законы марта
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
Российские воспитатели спасли запертого в квартире с мертвой бабушкой ребенка
Раскрыта причина нулевой вероятности оправдательных приговоров в России
Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Великобританию зачистили от «Новичка»
Индия объявила об уничтожении пакистанского F-16 своим МиГ-21
Чернокожий возглавил неонацистов и решил их уничтожить
Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами
«Американцы даже дипломатов своих не могут защитить»
США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло
Индийские военные у обломков упавшего вертолетаИндия и Пакистан устроили воздушный бой
Ядерные державы на грани войны из-за террористов
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Климкин заявил об украинском происхождении России и Белоруссии
Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив
Два сторожа попытались «выглядеть крутыми» и сели за пропаганду терроризма
Все материалы
Экономика
«Они ждали прекрасного будущего, но оно не наступило»
В России не ценят таланты людей с аутизмом. Их держат в интернатах и лишают работы
Лукашенко пообещал найти замену российской нефти
Российскую экономику назвали сильной
Газпромбанк выдал рекордный объем ипотеки в 2018 году
Россиянам предложили самостоятельно управлять пенсией
Украина объявила о победе над Россией в суде за активы в Крыму
Tesla станет доступнее
Все материалы
Силовые структуры
«Молодых матерей сажали за миллиграммы»
В России решили смягчить наказания за наркотики. Это поддержала даже полиция
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в обстреле прохожих у российской школы
Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО
Главаря банды лженаркополицейских Клеву посадили на 13 лет
На чердаке московского дома нашли человеческий череп
Все материалы
Наука и техника
«Единственный случай, когда Русь оказалась завоеванной»
Чем Россия обязана Золотой Орде и почему Москва победила в борьбе за власть
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Полет в никуда
Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. Куда уходят деньги?
Раскрыта дата выхода AirPods 2
Названо новое последствие климатической катастрофы
Названы последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном
Опровергнут миф о пользе выходных
Все материалы
Спорт
«Вы убили девочку»
Медведева попала на чемпионат мира и стала врагом России. Почему?
Игроку НХЛ порезали горло лезвием конька
Российских спортсменов оставили без алкоголя
Нурмагомедов пожаловался на тяжелую жизнь мужчины
Вернувшаяся к Тутберидзе фигуристка объяснила уход от тренера Медведевой
Поражение СКА связали с русским разгильдяйством
Гарет Бэйл Ломаный испанский
Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
Все материалы
Культура
«Я стараюсь не делать того, что мне не хочется»
Алексей Серебряков о сотрясании воздуха, выживании и будущем России
Глаза б не евровидели
На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
Фрагмент картины «Гилас и нимфы», 1896Проклятие и инцест
Русская сказка и «Сто лет одиночества» на новый лад: главные книги февраля
Шнуров порассуждал о лицемерии сторонников ЗОЖ
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
Украинские националисты собрались сорвать концерты Жванецкого
Умер четырехкратный обладатель «Оскара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Частый просмотр порно назвали возбудителем бисексуальности
Планета отчаяния
Лучшие фотографы заставляют усомниться, есть ли в этом мире добро
Журналистка отказалась от алкоголя на месяц и рассказала о борьбе с зависимостью
Хакеры украли данные о пользователях через популярный браузер
Стример прожил неделю в очках виртуальной реальности и поделился опытом
Российская продавщица нокаутировала покупателя и покорила сердца иностранцев
Все материалы
Ценности
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлес
Найден очевидный способ определить пригодность женщин для отношений
В Чечне высмеяли платье американского актера и вспомнили об «отсечении голов»
Ким Кардашьян в прозрачном платье в 15-градусный мороз взволновала фанатов
Все материалы
Путешествия
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
Жуткая вонь в самолете привела к экстренной посадке и госпитализации пассажиров
У российского самолета отказал двигатель через пять минут после взлета
В России под лавиной погиб известный спасатель и лыжник
В России изобрели «бухлодку»
Все материалы
Из жизни
«Почему я должна возвращаться домой к пылесосу?»
Эти старики отказались доживать последние годы на скучной пенсии. И ушли в полный отрыв
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Полицейский встретил бешеную лису и получил пулю в грудь
В австралийской реке поймали загадочную рыбу с мордой «чужого» и телом змеи
Самую тяжелую в мире рыбу впервые нашли в США
Канадскому подростку заменили колено повернутой задом наперед ступней
Все материалы
Один за двоих
Самый популярный легковой Lexus перестал быть машиной только для пенсионеров
То, чего не может быть
Как будет выглядеть Toyota Supra кабриолет, универсал или ее бюджетная версия на штамповке
Джентльмены, заводите моторы! Аминь.
Как саентологи продвигали свою религию через автогонки
Тридцатилетие Honda NSX
«Народный спорткар» из Японии, который дал бой Ferrari и Porsche
Начались продажи самой дешевой Tesla Model 3
UAZ Patriot обзавелся очень зеленой «лайфстайл» версией
В России Renault Duster подорожал после обновления
Все материалы
Дом
Высокий класс
Чей это небоскреб? Головокружительный тест
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Не по-детски
Многодетным россиянам пообещали дешевую ипотеку. На что рассчитывать остальным?
Российского депутата уличили в обмане дольщиков и объявили в розыск
Трампа уличили в завышении стоимости дома в 40 раз
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Россиянин украл квартиру у покойника и отделался условным сроком
Все материалы