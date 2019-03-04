Россиян приучат к раздельному сбору мусора на Универсиаде

В Красноярске на спортивных объектах, где проходят соревнования Всемирной зимней Универсиады, отработают новую систему по раздельному сбору мусора. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил ТАСС замруководителя дирекции Универсиады Денис Бранчуков.

«Универсиада — хороший повод, чтобы обновить инфраструктуру, чтобы жители приучались к раздельному сбору мусора», — пояснил Бранчуков.

По его словам, всего на объектах установили более двух тысяч мусорных баков: они расположены в точках общепита и на основных маршрутах болельщиков. Контейнеры отличаются по цвету наклеек, кроме того, помочь сориентироваться гостям мероприятий помогут волонтеры.

Как подчеркнул Бранчуков, система раздельного сбора мусора сохранится на всех спортивных объектах и после окончания Универсиады.

Красноярский край перешел на новую схему обращения с коммунальными отходами с 1 января 2019 года.

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