Огонь Универсиады прибыл в Красноярский край

Огонь Универсиады-2019 дошел до Красноярского края и приближается к краевому центру. Финальный этап эстафеты стартует 1 марта в 12:00 по местному времени (8:00 по московскому) с выстрелом пушки на Караульной горе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Красноярске шествие огня начнется у здания Сибирского федерального университета и завершится в Парке Универсиады на острове Татышев, где в «Платинум Арене» будет установлена городская чаша огня Всемирных студенческих игр. В красноярской эстафете примут участие 70 факелоносцев, общая протяженность пути — около 11 километров.

Заместитель генерального директора «Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады-2019» Стелла Алексеева отметила, что огонь стартовал в итальянском Турине, где прошли первые Игры, его пронесли через 33 города. «И везде нас принимали тепло, мы не встретили нигде равнодушных глаз. Это был удивительный праздник. Сейчас мы бежим по родному Красноярскому краю», — сказала она.

Церемония открытия состоится 2 марта, подробности шоу, режиссером которого выступил Илья Авербух, держат в строгом секрете. сообщает пресс-служба «Норникеля», генерального партнера Игр. Согласно задумке, в представлении «будут отражены уникальная природа и промышленный потенциал Красноярского края, а также гостеприимство и радушие сибиряков».

На 3 марта запланирован старт соревнований по горнолыжному спорту, которые пройдут в фанпарке «Бобровый лог» — он был перестроен и модернизирован специально для Универсиады. Там разыграют девять комплектов медалей в пяти дисциплинах: слалом, гигантский слалом, супергигант, горнолыжная комбинация, параллельные командные соревнования.

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

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