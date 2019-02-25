Волонтеры из Норильска отправились на Универсиаду

Первые 36 волонтеров от «Норникеля», среди которых в том числе сотрудники компании, вылетели из Норильска в Красноярск для работы на Универсиаде-2019, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе предприятия. Всего из Норильска на Игры отправятся 110 добровольцев.

В сообщении сказано, что активисты будут находиться в самом эпицентре событий. Перед началом соревнований они пройдут вводный инструктаж, познакомятся со своими руководителями, осмотрят площадки и узнают о своих обязанностях и объемах работы. 28 февраля волонтеры посетят генеральный прогон церемонии открытия.

«Наших волонтеров стараются задействовать везде и всюду. Мы должны быть мобильны. Ведь информация может меняться в любой момент. Нам могут написать, что нужно срочно перейти на другую позицию, и мы должны быть готовы к этому», — рассказала активистка Аира Кенжалиева.

Самый младший доброволец — 16-летняя Валеста Пивоваренко. На Универсиаду она поехала с родителями. «Мы решили ее поддержать. И вот мы втроем летим в Красноярск. Это очень здорово, очень вдохновляет», — отметил ее отец Дмитрий Пивоваренко.

Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Генеральный партнер Игр — компания «Норникель» — активно работает над продвижением и популяризацией Универсиады-2019.

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