Облик Красноярска изменится

Внешний вид Красноярска изменят и будут подгонять под общепринятые стандарты и форматы. Об этом «Комсомольской правде» рассказал мэр города Сергей Еремин.

По его словам, одна из основных задач на 2019 год местной администрации — преобразить облик краевого центра и наполнить его визуальной эстетикой. «Правильно оформить витрины, входную группу с крыльцом, заменить пестрые вывески, установить урны, следить за чистотой на своей территории и, если есть газон, ухаживать за ним – вот несколько простых правил», — сказал Еремин.

Он добавил, что некоторые улицы уже успели оформить по стандартам, и они стали выглядеть «интеллигентно».

Мэр отметил, что одними лишь бюджетными деньгами навести порядок в Красноярске не получится. Понадобится неравнодушие бизнеса и красноярцев, которые помогут сделать город более ухоженным и опрятным.

С 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске пройдет всемирная зимняя Универсиада. Изначально на нее планировалось потратить 46 миллиардов рублей, но расходы увеличились из-за желания властей параллельно благоустроить город.

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